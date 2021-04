Cauet: “Inter, darei via Vidal per uno tra Pogba e Milinkovic-Savic. Sensi…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Benoit Cauet ha parlato così del futuro di Vidal

"Avrebbe potuto dare di più. In carriera ha sempre dimostrato di essere un grande calciatore, non si è mai arreso e ha sempre tirato la carretta, ma gli anni passano: è un classe 1987 che non guadagna poco. Allo stato attuale, l’Inter potrebbe farne a meno risparmiando anche sull’ingaggio"