Cauet: “Inter, il lavoro di Conte determinante. Rispetto allo scorso anno…”

Intervenuto ai microfoni di Passione Calcio, Benoit Cauet analizza la stagione dell'Inter. Per l'ex giocatore i nerazzurri sono i favoriti per la conquista dello scudetto. "Assolutamente sì. Il lavoro e l’organizzazione di mister Conte sono determinanti".

"Il percorso è nato lo scorso anno, dopo il secondo posto in campionato e la finale persa in Europa League l’Inter in questa stagione è maturata. Ha un suo stile, si gioca a memoria. Ripeto è più determinata rispetto lo scorso anno".