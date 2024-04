Intervenuto nel corso della trasmissione '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio, Benoit Cauet ha parlato dell'attesissimo derby Milan-Inter. "I tifosi interisti, lunedì, potrebbero chiudere la settimana perfetta, con l’eliminazione del Milan e la seconda stella ottenuta nel derby… E’ una stagione molto bella per l’Inter. I nerazzurri hanno giocato benissimo per gran parte dell’anno. La vittoria della seconda stella nel derby potrebbe essere la ciliegina. Sarebbe il coronamento di una stagione. Il titolo non è mai stato messo in discussione. Una eventuale sconfitta nel derby inficerebbe il percorso o la tenuta mentale dei nerazzurri?".