Causio: “Se non si dovesse concludere la stagione, si dovrà rispettare una cosa”

“In questo momento meriti e demeriti non ne do a nessuno. L’obiettivo primario è uscire fuori da questa situazione. Se non si dovesse concludere la stagione, però, credo che la classifica attuale parli chiaro: Juve, Lazio ed Inter. Quindi si dovrà rispettare la classifica di Serie A. Non so cosa decideranno i presidenti di Lega, Figc, Coni ma io partite a porte chiuse non vorrei vederne, perché so cosa vuol dire… I giocatori non hanno motivazioni, stimoli. Capisco che le società abbiano interessi economici a portare a termine il campionato, però prima di tutto metto la salute”.

Intervenuto ai microfoni di Juve News 24, l’ex giocatore bianconero Franco Causio ha commentato così lo stop del campionato in un momento tragico come quello che sta vivendo l’Italia in queste settimane.