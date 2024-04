Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Franco Causio ha commentato lo straordinario percorso dell'Inter in campionato. "L’Inter sta facendo il percorso che ha fatto il Napoli l’anno scorso, non c’è niente da dire".

"Ovviamente per la Juventus qualcosa non è andato nel verso giusto nelle ultime partite, ha fatto un percorso un po’ strano anche quando vinceva partite per 1-0 e per fortuna. Ma due obiettivi su tre può ancora conquistarli: sia la qualificazione in Champions League che la finale di Coppa Italia".