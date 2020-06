Il miglior 9 della storia? Per Edinson Cavani non ci sono dubbi, è Ronaldo il Fenomeno. Intervistato dal canale ufficiale del Psg, il Matador indica il brasiliano come il miglior 9 della storia e spiega perché: “Aveva tutte le qualità che servono a un attaccante, ma aveva anche tante altre cose. Era un attaccante speciale, molto tecnico, veloce. Per me è stato uno dei migliori attaccanti della storia“.

(psg.fr)