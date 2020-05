EDICOLA TS – “Cavani? Guardate CR7”. Tronchetti Provera dice sì al Matador per l’Inter

“Cavani? Guardate CR7″. E’ questo il titolo del taglio alto di Tuttosport in edicola martedì 26 maggio 2020 in merito alle parole di Tronchetti Provera che “dice sì al Matador per l’Inter: ‘L’età non conta e Ronaldo lo sta dimostrando. Con Werner formerebbe una grande coppia’”, spiega l’AD di Pirelli. La copertina è dedicata a Pogba: “Juve, messaggio a Pogba. 12 milioni sono troppi. Lo United riapre ai bianconeri e alimenta le speranze del francese. Il nodo è l’ingaggio: il polpo dovrà accettare un taglio drastico”.