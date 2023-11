Cds – Allegri-Inzaghi, il lanciatore di giacche contro il bravo ragazzo: le differenze

Niente, non c’è ciclone che Allegri non sia in grado di caricarsi sulle spalle e di portare fuori, tra l’altro sempre con una tifoseria schizzinosa che fatica a capire come il vento sia girato e imperterrita continua ad atteggiarsi come all’epoca della Juve al caviale. Allegri e Inzaghi, il meglio nel peggio. Questa la cifra comune. Questo sono. Tutti e due al modo di quell’Italia migliore che ancora esiste e sopravvive, sopra la mediocrità, la furbizia, l’opportunismo e la meschinità. A schiena dritta, prendono le sberle della vita e comunque ricominciano ogni volta da capo. Italiani diversi, italiani magari in via di estinzione, comunque italiani che non ci faranno mai vergognare d’essere italiani. Italians do it better: alle volte, anche in panchina. Buttali via, due così", si legge.