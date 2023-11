GdS – Inter, Cuadrado c’è. Sanchez out. Inzaghi ha deciso: no ritiro alla vigilia della Juve

"L'attaccante ha rimediato una leggera distorsione durante i suoi giorni con la nazionale del Cile e anche alla vigilia si è dovuto fermare prima: la sua esclusione non è certa, ma davvero molto probabile. Inzaghi e lo staff dell'Inter rivaluteranno le sue condizioni in mattinata e poi decideranno se convocarlo o meno: visti i tanti giorni lontano da casa per i suoi ragazzi, l'allenatore ha concesso alla squadra la notte in famiglia e non in ritiro".