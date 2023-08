CdS – Cagliari-Inter dalle mille emozioni per Oristanio: passato, presente e… futuro

Si avvicina il prossimo impegno di campionato dell'Inter. I nerazzurri si troveranno di fronte il Cagliari del giovane Gaetano Oristanio, mandato in prestito in Sardegna proprio per accumulare esperienza. Su questo si sofferma il Corriere dello Sport: "Lunedì notte alla Unipol Domus sarà, infatti, per Oristanio una gara dalle mille emozioni perché non solo avrà l’opportunità di esordire davanti ai suoi nuovi tifosi, ma si troverà di fronte la società con la quale è cresciuto. Una vetrina, una chance per dimostrare tutto il suo valore in una doppia chiave ricca di sfumature.