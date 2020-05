“Cancelo torna all’Inter! Marotta vicino all’accordo per Lautaro al Barcellona: la chiave è un giro di scambi che porterà il portoghese da Conte e Semedo al Manchester City“. Questa la notizia clamorosa con cui il Corriere dello Sport titola sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore. Si prospetta, dunque, un suggestivo ritorno in nerazzurro.

(Fonte: Corriere dello Sport)