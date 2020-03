Mercato, l’Inter ha preso una decisione sul ritorno di Cancelo e lo scambio con Skriniar

Nel suo unico anno in nerazzurro, Joao Cancelo è riuscito a far innamorare i tifosi dell’Inter grazie alle sue giocate e alle sue prestazioni. L’approdo alla Juventus la stagione successiva ha fatto male, ma il portoghese resta ancora in molti cuori dei supporter della Beneamata. Nelle scorse settimane si è parlato di un suo possibile ritorno a Milano la prossima stagione, con Calciomercato.com che spiega: “Il nome di Cancelo rimane molto apprezzato dai dirigenti ma Antonio Conte vuole un esterno destro che dia garanzie anche difensive, non solo in fase offensiva dove l’ex Juventus è decisamente determinante.

Le troppe lacune di Cancelo sul lavoro arretrato hanno spinto proprio la stessa Juve a sacrificarlo sul mercato cedendolo a Guardiola nella scorsa estate, adesso l’Inter ha questo tipo di dubbi e soprattutto non apre a scambi eventuali con Skriniar, almeno fino a questo momento. Una presa di posizione chiara, al di là dei rumors inglesi”. L’Inter fa infatti una valutazione del difensore slovacco molto più alta rispetto a quella di Cancelo.