EDICOLA CDS – Così no: Guardiola alza la Champions, Inter tra gli applausi

L'Inter perde 1-0 la finale di Champions League contro il Manchester City di Istanbul ( qui le nostre pagelle ). Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domenica 11 giugno.

"Così no", titola il quotidiano. "Guardiola alza la Champions, ma i nerazzurri escono tra gli applausi: 1-0". E ancora: "L'Inter fa tremare il City: la traversa di Dimarco, gli errori di Lautaro e Lukaku, le lacrime". Spazio anche a Mourinho e Allegri, che dicono "no all'Arabia". E all'incontro tra De Laurentiis e Sousa per la panchina del Napoli.