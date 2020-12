“Comanda Milano. Milan all’ultimo respiro, Inter di forza: chiusura d’anno col botto. Pioli batte la Lazio (3-2), Conte passa a Verona (2-1) e consolida il secondo posto“. Milano è tornata a dettare legge in Serie A. Ecco come titola il Corriere dello Sport sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore sulle vittorie di Milan e Inter, rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica.

(Fonte: Corriere dello Sport)