L'Inter sogna di accumulare un tesoretto dalle cessioni minori per poi finanziare le operazioni di mercato per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco il punto sui vari calciatori in giro per l'Europa dal Corriere dello Sport: "Correa è reduce da un’altra stagione deludente in Francia. L’Inter incrocia le dita e spera che il Marsiglia vinca l’Europa League, guadagnandosi il pass per la Champions. In questo modo, il riscatto del Tucu diventerebbe obbligatorio e nei forzieri di viale Liberazione finirebbero dieci milioni. In caso contrario, l’argentino potrebbe trasformarsi in un bel peso, avendo anche il contratto in scadenza nel 2025.