CdS – Di Bello punito: torna in Serie A tra due mesi. A Di Vaio avrebbe detto…

Le polemiche dopo Juventus-Bologna non si placano. Nessuno riesce a capire come Di Bello e Fourneau abbiano potuto non assegnare un calcio di rigore solare agli emiliani. Non lo capiscono neanche i vertici arbitrali, pronti infatti a punire il fischietto: "L’ arbitro Marco Di Bello e il var Francesco Fourneau verranno fermati. Il direttore di gara resterà fermo due turni, in seguito ricoprirà il ruolo di quarto uomo, poi sarà al Var e infine guiderà una partita di Serie B. Cinque turni di stop, Di Bello tornerà ad arbitrare in A dopo metà di ottobre. Per Fourneau ci sarà una sanzione meno pesante, ma i vertici arbitrali erano comunque furibondi. Il giorno dopo il caso Juventus-Bologna e l’episodio del rigore non concesso ai rossoblù per un fallo di Illing-Junior su Ndoye emergono dettagli importanti.