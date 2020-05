Si parla ovviamente della ripartenza della Serie A, fissata per il 20 giugno, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Titola il quotidiano: “Evvai! Riparte il calcio: Coppa Italia dal 13, Serie A e B il 20. La svolta nel vertice con il Ministro. Oggi la Lega definirà il calendario: si riparte con i recuperi. Playoff e playout in C. Gravina: messaggio di speranza per l’Italia“.

(Fonte: Corriere dello Sport)