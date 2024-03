Uno degli osservati speciali oggi alle 18 al Dall'Ara sarà Hakan Calhanoglu: il centrocampista rientra dall'infortunio e dovrà scaldare i motori in vista del ritorno con l'Atletico di mercoledì sera. Spiega il Corriere dello Sport: "Gli ultimi due allenamenti, quelli che ha svolto assieme alla squadra, sono stati positivi. Ma è chiaro che la partita è un’altra cosa. L’alternativa Asllani non è ancora da scartare. Ma è chiaro che, affinché il test sia significativo, Calha dovrà restare in campo almeno per 45’. Nel caso, comunque, avrà al suo fianco Barella e Mkhitaryan, con Frattesi e Klaassen (era tra i titolari giovedì) pronti a subentrare a seconda delle necessità e del risultato.