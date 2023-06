Cds – Inter, dopo la tournée in Giappone fissata un’altra amichevole il 9 agosto

Dopo i due appuntamenti già fissati durante la tournée in Giappone, l’estate dell’Inter si arricchisce di un’altra amichevole

L'Inter è al lavoro per programmare gli impegni estivi, propedeutici a preparare l'inizio del prossimo campionato. Queste le novità dal Corriere dello Sport: "Dopo i due appuntamenti già fissati durante la tournée in Giappone - contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e forse di Brozovic, il 27 luglio, e conto il Psg, il 1° agosto -, l’estate dell’Inter si arricchisce di un’altra amichevole. Il 9 agosto, infatti, la squadra di Inzaghi affronterà il Salisburgo in casa sua, alla Red Bull Arena".