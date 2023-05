CdS – Inter, col Napoli c’è Asllani dal 1′: il motivo della scelta di Inzaghi

Cambierà qualcosa nell'Inter che questa sera affronterà il Napoli in campionato rispetto alle ultime uscite. Tra le diverse novità, anche l'inserimento di Asllani a metà campo. Spiega il Corriere dello Sport: "Chiaro che il timore sia di incorrere in infortuni a sole due settimane dalla finale di Champions. E il turn-over può ridurre il pericolo solo fino ad un certo punto. Massicce rotazioni, intanto, si vedranno anche questa sera a Napoli. La novità più significativa è quella di Asllani davanti alla difesa. Un’occasione importante per l’albanese, che, nonostante i molti cambi tra una partita e l’altra, ha avuto meno opportunità di altri nerazzurri.

Per intendersi, le ultime sue apparizioni dall’inizio sono state contro Salernitana e Monza. Prima, quindi, che cominciasse il momento d’oro (un pareggio e 8 vittorie consecutive), dentro al quale l’ex Empoli ha disputato soltanto qualche scorcio di gara. La scelta di Inzaghi, comunque, ha una ragione. Con Mkhitaryan fermo ai box e con il suo recupero finalizzato a Istanbul, non è il caso di correre rischi con altri centrocampisti. Brozovic verrà preservato. Stesso discorso per Calhanoglu, sostituito da Gagliardini. Unico “superstite” tra i titolari in mediana sarà Barella.