CorSport: “Inter nel segno di Lautaro ma col Monza sono emersi due difetti”

"Nel segno del Toro. Come era nell’ordine naturale delle cose. Lautaro è il centro di gravità di questa Inter, non solo il capitano. Non può sorprendere, quindi, che sia stato lui a firmare la doppietta con cui l’Inter ha messo sotto il Monza al debutto in campionato. Tre punti fondamentali per cominciare al meglio il torneo, contro un avversario che lo scorso anno aveva confezionato un doppio scherzetto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al 2-0 dell'Inter rifilato al Monza di Palladino.