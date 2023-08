Pavard-Inter, Gazzetta: “Inzaghi come il tifoso interista medio che…”

Il commento de La Gazzetta dello Sport in merito alle parole di Simone Inzaghi che, nel post di Inter-Monza, ha affrontato il tema Pavard

Nel corso del post partita di Inter-Monza, Simone Inzaghi ha affrontato anche il tema mercato, in particolar modo su Pavard , obiettivo anche dichiarato della società. La Gazzetta commenta così le parole del tecnico:

"Sul tema difensore, invece, il tecnico nerazzurro è un po’ come l’interista medio che segue con voracità anche il minimo scossone sul mercato: aspetta buone notizie dalla Baviera e, in fondo, parla di Pavard anche senza nominarlo. Il francese è il preferito della casa ed è considerato ideale per caratteristiche tecniche e abitudine a giocare nei grandi teatri d’Europa".