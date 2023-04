CdS – Inter, gli accorgimenti di Inzaghi portano a una situazione inedita

L'Inter cerca la via della continuità basandosi su uno zoccolo duro tutto italiano. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Accorgimenti figli di una stagione da montagne russe, aggiustando in ottobre la difesa con Acerbi (l’unico non di proprietà interista, al momento) al posto di De Vrij. Quindi l’esplosione di Dimarco, già temprato da un anno intero con l’Inter e subito in grado di superare Gosens nelle gerarchie. Dall’altra parte è accaduta la stessa cosa tra Darmian e Dumfries: l’affidabilità di un giocatore che sa adattarsi senza scompensi alle mansioni di difensore in un reparto a tre, si tocca con mano".