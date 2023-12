CorSport su Inter e Juve: “Sembrano completamente diverse, in realtà hanno aspetti in comune”

"Solo due lunghezze di distacco e dietro il vuoto: la corsa scudetto sta evolvendo in un duello ristretto a Inter e Juventus. Due squadre che, leggendo i numeri oltre i punti conquistati, all’apparenza sembrano completamente diverse, quasi opposte nel loro calcio. Ma che, in realtà, hanno anche diversi aspetti in comune. La differenza più evidente tra nerazzurri e bianconeri è l’atteggiamento. Volendo sintetizzare, se la truppa di Inzaghi si difende attaccando, ovvero tenendo alta linea del pressing e riversandosi nella metà campo offensiva, in modo da tenere lontani gli avversari, quella di Allegri, invece, attacca difendendosi, vale a dire che aspetta, aggredisce solo quando c'è la possibilità di recuperare il pallone e, quando riesce a trovare il gol, si blinda senza far passare nessuno. Sono interpretazioni differenti, ma l’efficacia è identica. Non a caso Inter e Juve hanno le migliori difese del campionato. E segnare per gli avversari è un’impresa titanica", si legge sul quotidiano.