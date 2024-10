Una vittoria stasera darebbe all'Inter quel minimo di continuità che Inzaghi intende sicuramente incrementare. L'allenatore nerazzurro è convinto che la sua squadra possa tornare a marciare con un certo ritmo e che se non è successo finora è perlopiù a causa di fattori che si possono e devono sistemare. Ne parla anche il Corriere dello Sport stamattina:

"La sensazione è che in generale le critiche abbiano indispettito l’allenatore piacentino. La situazione, insomma, non è così precaria come viene ritenuto e descritto da qualcuno.