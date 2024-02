L'Inter arriva alla sfida con la Roma di oggi in emergenza a centrocampo: c'è infatti il forfait di Sensi dell'ultimo minuto oltre a quello di Frattesi. Scrive il Corriere dello Sport: "Oltre a Frattesi, fermo per un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, non è partito per Roma nemmeno Sensi, alle prese con qualche linea di febbre. Vero è che avrebbe dovuto fare le valigie a gennaio per Leicester e, quindi, Inzaghi ne avrebbe fatto a meno, senza ottenere un sostituto. Ma così sono pochi i margini di scelta e pure le possibilità di cambiare in corsa: Asllani è il vice di Calhanoglu, mentre il solo Klaassen sarà l’alternativa sia per Barella sia per Mkhitaryan.