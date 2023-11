CdS / Inter, un imperativo col Frosinone: dubbio Dumfries, Asllani scalpita

Dumfries si è allenato con il gruppo e ormai ha smaltito l’affaticamento: contro il Frosinone dovrebbe tornare al suo posto sulla corsia destra. In caso contrario Darmian avanzerebbe di qualche metro, lasciando il posto in difesa a uno tra Bisseck e De Vrij.

Possibile chance anche per Asllani, che potrebbe far riposare Calhanoglu.

Gli unici due ai box restano Pavard e Cuadrado: per il francese, che porta il tutore dopo il problema al ginocchio, il club ha concesso qualche giorno di permesso a Parigi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.