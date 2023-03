CorSport su Inzaghi: “Da dire qualcosa anche sulla gestione della rosa perché…”

Ieri è andato in scena un pranzo tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter per analizzare il momento negativo della squadra

Ieri è andato in scena un pranzo tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter per analizzare il momento negativo della squadra: tra gli aspetti trattati, i troppi gol subiti e gli eccessivi rischi corsi in contropiede:

"Significa che le coperture preventive non funzionano a dovere. La causa più evidente è che l’Inter si sbilancia troppo nella ripresa, se non è in vantaggio. Insomma, occorre più equilibrio quando si tratta di attaccare. Qualcosa ci sarebbe da evidenziare anche sulla gestione della rosa, con alcuni elementi impiegati in maniera eccessiva (Acerbi, Mkhitaryan, Darmian), e altri accantonati (Asllani). È probabile, però, che questo tema rientrerà tra le analisi consuntive di fine stagione", spiega il Corriere dello Sport.