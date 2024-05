E' ormai alle battute finali l'esperienza di Luis Alberto alla Lazio. Dopo la non convocazione contro l'Empoli per scelta tecnica, ieri lo spagnolo è tornato in gruppo, ma non dovrebbe esserci contro l'Inter: "Lo “strappo” risale a metà aprile - spiega il Corriere dello Sport -, in fondo alla partita con la Salernitana, quando Luis Alberto esplose in diretta televisiva annunciando il divorzio a fine stagione e di non voler più percepire un euro dalla società biancoceleste. Il caso, con fatica e grazie alla diplomazia di Fabiani, era rientrato. Di rescissione non se ne parla. La cronaca ha portato alla rottura totale una settimana dopo l’insofferenza dello spagnolo a Monza nei confronti del tecnico e la decisione di Tudor di escluderlo dai convocati per l’Empoli a causa del suo scarso impegno in allenamento.