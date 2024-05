Dopo aver saltato la sfida casalinga con l'Empoli per scelta tecnica, Luis Alberto può tornare domenica contro l'Inter. Ecco le ultime sul centrocampista da LaLazioSiamoNoi: "⁠Luis Alberto atteso e confermato in gruppo. Lo spagnolo, non convocato con l'Empoli per un atteggiamento poco "convincente" agli occhi di Tudor, è tornato ad allenarsi coi compagni a Formello. In campo, alla ripresa dopo il giorno di riposo, soltanto i calciatori utilizzati con un minutaggio ridotto domenica oppure non utilizzati. Tra questi, appunto, anche lo stesso Mago. Sarà il tecnico a decidere in vista della trasferta a Milano, se inserirlo nella lista di San Siro e se portarlo in panchina. Al momento la titolarità sembra da escludere, si capirà meglio strada e sedute facendo.