CorSport boccia Maresca: “Esagera sempre coi gialli, manca un rosso alla Roma”

"Deve aver avuto un trauma con il giallo, Maresca. Non c’è partita che non esageri, è quasi compulsivo e poi non fa quelli obbligatori. Insufficiente sul disciplinare, e non è poco. Il suo tallone d’Achille, da sempre: la chiude con 7 ammoniti (con 23 falli, un giallo ogni tre), ma è stato incoerente. Perché quello per N’Dicka è un’invenzione, la trattenuta su Thuram è ridicola. E se è giusto il giallo per Çalhanoglu (piede basso), ne manca uno di Dumfries su Paredes. L’Inter voleva il secondo per Paredes (su Thuram), la Spa non è automatica ma il rischio è alto. Manca il secondo per Mancini, che lo manda a quel paese con il braccio destro", si legge sul quotidiano romano.