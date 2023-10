Corsport: “Fischi a Lukaku, deciderà Maresca: ecco le possibili conseguenze”

Come riportato, la Questura ha vietato per oggi l'ingresso dei fischietti per Inter-Roma a indirizzo di Romelu Lukaku. Probabilmente questo però non basterà per fermare la contestazione nei confronti del belga del Meazza, con la responsabilità che passa in mano all'arbitro Maresca. Questi i possibili scenari secondo il Corriere dello Sport: "Se lo valuterà corretto, Maresca potrà arrivare ad interrompere la partita. Chiedendo, poi, che attraverso gli altoparlanti dell’impianto venga diffuso l’invito a smettere con quel tipo di manifestazioni. Ma se i fischi dei tifosi nerazzurri nei confronti di Lukaku dovessero proseguire? In concreto, non esistono precedenti in questo senso.