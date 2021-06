Cds: “Nandez al Leeds, siamo ai dettagli. Dall’Inter nessuna offerta concreta”

Il centrocampista uruguaiano, dato qualche giorno fa ad un passo dai nerazzurri, si trasferirà in Premier League

Sembra ormai deciso il futuro di Nahitan Nandez, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal suo procuratore. Il centrocampista del Cagliari, infatti, come spiega il Corriere dello Sport, sarebbe vicinissimo al Leeds di Biella: "Mancherebbero solo alcuni dettagli, ma l’addio alla Sardegna è sempre più probabile. Sulle sue tracce c’era l’Inter, che però non ha mai fatto arrivare un’offerta concreta. Intanto, sembra complicarsi la strada per portare in Italia Santos Borré, attaccante colombiano del River Plate che il 30 giugno prossimo vedrà scadere il proprio contratto. I Millonarios, però, gli hanno fatto arrivare una ricchissima offerta, per trasformarlo nel calciatore più pagato della rosa".