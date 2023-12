Cds – Napoli-Inter, nerazzurri più freschi: la differenza del minutaggio in CL

Napoli-Inter è una partita che si giocherà sui dettagli. E uno di questi può essere legato alla forma fisica dei giocatori, con gli azzurri che hanno schierato i titolari a Madrid mercoledì, mentre i nerazzurri praticamente le riserve. Scrive il Corriere dello Sport: "Da qui si ricava la differenza di grande rilievo tra i 901’ accumulati dai titolari partenopei rispetto ai soli 305’ in casa interista, con il tratto comune di sfide ricche di gol e molto aperte fin dai minuti iniziali. Fondamentalmente al Da Luz dal 1’ si sono visti solo tre titolari in maglia nerazzurra, ossia Darmian, Acerbi e De Vrij, che giocheranno dall’inizio anche domani sera. Tra l’altro l’unico a restare in campo fino alla fine è stato solo Acerbi, visto che Darmian è uscito al 22’ della ripresa e De Vrij al 31’.

Il Napoli dovrebbe partire con la stessa formazione scesa in campo al Bernabeu, eccezion fatta per la presenza di Osimhen a guidare l’attacco al posto di Simeone. L’undici di Inzaghi invece sarà identico a quello che ha sfidato la Juve a Torino domenica scorsa: non sono previste rotazioni particolari proprio alla luce dei tanti cambi già visti in Portogallo. Un particolare che all’ex tecnico della Lazio di certo non dispiacerà, soprattutto ripensando al rendimento dell’intera rosa e a una qualificazione per gli ottavi ottenuta in Champions schierando solo una volta i titolarissimi, circostanza verificatasi a San Siro contro il Benfica".