CdS – Pavard in sciopero, Bayern perché trattenerlo? Sarà Inter anche tra un anno

In questi giorni ha spinto, ha fatto di tutto per essere accontentato. Al di là del “follow” e dei “mi piace” ai post dell’Inter su Instagram, ha saltato 3 delle ultime 4 sedute di allenamento, dando forfait anche per il match con l’Ausgburg: colpito prima della febbre e poi, come spiegato dallo stesso Tuchel, da un guaio alla schiena.