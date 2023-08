CdS – Rigore Juve-Bologna, Di Bello da punizione esemplare. Vertici arbitrali senza parole

Il direttore di gara ha deluso fortemente per il rigore solare non assegnato alla squadra di Thiago Motta nel secondo tempo

Bocciato duramente l'arbitro Di Bello dal Corriere dello Sport dopo l'incredibile errore in Juventus-Bologna. Si legge infatti sul quotidiano: "Ricomincia come ha finito. Male. Anzi, malissimo. Il rigore negato al Bologna, chiaro, solare, anche facile da fischiare, è una cosa da sospensione a tempo indeterminato, da punizione esemplare perché scredita il lavoro fatto da Rocchi e dalla CAN che cerca - fra mille fatiche e con qualità non eccelsa - di crescere. Speriamo di non assistere alla prima bolla di sapone in tema di sospensioni, il badge da internazionale andrebbe rivisto.