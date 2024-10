Queste due settimane dovrebbero consentirgli di recuperare in vista della ripresa del campionato. Si legge ancora: "La domanda dei tifosi è una soltanto: quando rientrerà in campo? La risposta è quella che speravano: contro l’Inter di Inzaghi. L’obiettivo dello staff giallorosso è di rimetterlo in campo entro la fine della settimana per essere a disposizione di Juric da lunedì prossimo. Il percorso è naturalmente legato alle sue sensazioni: in questi giorni sta svolgendo fisioterapia, poi effettuerà un lavoro differenziato tra campo e palestra, infine il rientro graduale in gruppo. L’Inter è nel mirino della Joya che adesso vuole dare una sterzata alla sua stagione cominciata in maniera frenetica e non proprio come si aspettava.