Ceccarini: “Inter, da Buchanan a Djalò: priorità a destra. 3 rinnovi in arrivo”

L’altra via, che ha molte meno chances, potrebbe essere quella di anticipare l’acquisto di Djalò del Lille. Se il club francese dovesse accettare un’offerta relativamente bassa adesso, i nerazzurri potrebbero valutare l’operazione. In questo caso Darmian verrebbe così utilizzato sulla fascia destra insieme a Dumfries. Insomma, l’Inter si sta muovendo, poi in base agli eventuali margini di manovra sceglierà la direzione da seguire. Già a partire da questa settimana tutto dovrebbe essere più chiaro. E se l’infortunio di Cuadrado complica i piani in vista della sessione invernale, sul fronte dei rinnovi la società nerazzurra può invece sorridere.

Soprattutto per quanto riguarda Lautaro Martinez. Ormai il percorso è segnato e ci sono tutti i presupposti perché a breve ci sia l’accordo definitivo. Il “Toro” si legherà all’Inter fino al 2028. Il suo stipendio salirà fino 8 milioni di euro a stagione. In contemporanea ci saranno anche i prolungamenti di Mkhitaryan e Dimarco, rispettivamente fino al 2025 (con opzione per l’anno successivo) e fino al 2028. Insomma per tutti quanti siamo al traguardo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.