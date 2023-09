Ceccarini: “Inter al lavoro per il rinnovo di Dimarco, la situazione. E su David…”

"Rinnovi ma anche già qualche idea per il futuro. Si perché molti club di serie A sono alla ricerca di un attaccante. Si parla dell’estate prossima ovviamente ma chi è già nei riflettori è Jonathan David del Lille. Il centravanti canadese (sotto contratto fino al 2025) ha tanti estimatori anche in Premier League ma su di lui si stanno concentrando le attenzioni di Juventus, Milan ed Inter. La sua valutazione rimane molta alta, sopra i 50 milioni di euro ma per il futuro potrebbe diventare un obiettivo concreto".