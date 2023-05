Ceccarini: “Inter, la cifra per Onana: il Chelsea prepara l’offerta. Difesa, altri 2 nomi”

"L’Inter è sempre più concentrata in questo finale di stagione che la vedrà impegnata su tre fronti: Coppa Italia, Champions e campionato. Il piazzamento nelle prime quattro è fondamentale per il futuro e soprattutto per il mercato. L’Inter dovrà resistere anche alle offerte che arriveranno per alcuni suoi giocatori. Uno di questi è Onana. La disastrosa stagione del Chelsea porterà ad una rivoluzione sicura in vista della prossima stagione. A partire dalla porta. Mendy non ha rinnovato il contratto e sarà ceduto, Kepa non ha convinto fino in fondo. E così ecco che il club inglese potrebbe decidere di fare un tentativo concreto per Onana. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto della bilancia 40 milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche far vacillare l’Inter.