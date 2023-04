Ceccarini sull’Inter: “Occhi su un parametro zero internazionale: c’è anche la Juve”

In attesa di capire come finirà la stagione, l'Inter inizia a muovere i primi passi per la prossima stagione. E Marotta e Ausilio sono già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, c'è un nome, a parametro zero, che stuzzica l'ambiente nerazzurro: