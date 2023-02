Mercato Inter, Ceccarini: “Ecco il grande obiettivo per l’attacco. Post Skriniar? 2 nomi”

"Non solo difesa ma anche scelte ben precise in attacco. L'Inter a primavera dovrà riflettere in maniera concreta sul futuro di Lukaku. Non sarà l’unico argomento sul tavolo, visto che se dovesse arrivare un’offerta anche Correa potrebbe andare via. E così, per avere pronte eventuali alternative, il giro d’orizzonte nerazzurro continua. Il primo grande obiettivo resta Marcus Thuram. La punta francese è nei radar dell’Inter già da molto tempo ma adesso l’occasione è grande visto che ha scelto di non rinnovare con il Borussia Monchengladbach. L’attaccante francese si svincolerà così a parametro zero. I nerazzurri sono in corsa nonostante la concorrenza di top club europei. Il Bayern Monaco si è fatto vivo a gennaio senza però concretizzare l’operazione. Anche il Barcellona, l'Atletico, il Chelsea e il Paris Saint Germain seguono l’evolversi della situazione"