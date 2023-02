Ceccarini: “Inter, sei nomi per il dopo Skriniar. Costi e ostacoli per ognuno”

La richiesta dell’Atalanta è intorno ai 30 milioni di euro. E questo è un ostacolo non da poco. Un’altra soluzione è rappresentata da Demiral, un’operazione che l’Inter avrebbe provato a portare a termine nel caso in cui il Paris Saint Germain avesse offerto 20 milioni per Skriniar . Non è finita qua perché la società nerazzurra guarda anche in casa Udinese".

Spiega Ceccarini: "È infatti concreto interesse per Becao, che potrebbe diventare un’ottima occasione anche in virtù del fatto che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Un’altra ipotesi è Milenkovic, che proprio nell’ultima estate ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2027. Sempre in Italia una pista da seguire porta a Smalling. Il centrale inglese non ha ancora accettato la proposta biennale della Roma e potrebbe liberarsi a parametro zero a fine campionato. All’estero un’altra opzione potrebbe essere Chalobah. Un discorso che l’Inter potrebbe mettere in piedi nell’ambito di un’operazione più allargata con il Chelsea, che per la prossima stagione punta a prendere Dumfries".