Ceccarini: “Inter, se parte Onana già scelto il sostituto. Attacco, attenzione a…”

Le ultime sul mercato dell'Inter e gli obiettivi dei nerazzurri per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

Tra campo e mercato. L'Inter è impegnata su più fronti in questo finale di stagione. Dopo i successi in Supercoppa e in Coppa Italia, con la vittoria sull'Atalanta è arrivata anche la certezza di giocare in Champions League il prossimo anno, in attesa della finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul.