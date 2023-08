Ceferin: “In Europa c’è un problema violenza negli stadi, un cancro da estirpare”

"Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che una simile tragedia non accada mai più", ha detto Ceferin

"Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che una simile tragedia non accada mai più", ha affermato Ceferin, mentre il premier ha promesso che "i colpevoli saranno trovati e puniti per questo omicidio", sollecitando un "meccanismo europeo per affrontare la violenza negli stadi e punirla in modo efficace". Mitsotakis ha anche sottolineato di aver concordato con i presidenti dei principali quattro club greci che "la polizia opererà negli stadi per controllare gli ingressi".