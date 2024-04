Inter, si celebra la seconda stella. Attesi in 50mila per le vie di Milano

Dalle 16 alle 21 la squadra sfilerà su due pullman scoperti per le strade della città e anche chi non potrà essere allo stadio saluterà Inzaghi e i suoi

La seconda stella merita una festa grande. E così sarà. Dopo Inter-Torino (prevista la passerella d'onore da parte dei granata), la presenza di vip come Amadeus e probabilmente il passaggio della canzone di Tananai, Madame e Rose Villain, due pullman scoperti, partiranno dai parcheggi di San Siro. E sfileranno per le vie della città a partire dalle 16. Una sfilata di cinque ore e di otto km che si concluderà a Piazza Duomo. Per le strade si conta potrebbero esserci 50mila persone. Nel percorso anche la tappa a via della Liberazione, dove si trova la sede nerazzurra. Prevista una lunga diretta su Skysport e Inter TV (e pure sul sito, sui social, e sul canale twitch di FCINTER1908.IT.ndr).