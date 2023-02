Cerruti: “Parlano i fatti: a Inter e Milan serve uno stadio grande. 60-65mila non bastano”

Verificare, per credere, il numero di tifosi nerazzurri che domani sera assisteranno a Inter-Porto, ottavo di finale di Champions League. Quota 70mila sarà abbondantemente superata con un altro “tutto esaurito”, per usare un termine italiano che non ha bisogno di traduzione anglofona. Febbre non soltanto da Champions, visto che i paganti per il derby del 5 febbraio scorso erano persino di più: 75.584. Ma anche per l’ultima partita di campionato, Inter-Udinese, valida per il secondo posto e non per lo scudetto, i paganti hanno superato quota 70mila, per un totale di 71.248.