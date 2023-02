Thuram-Lukaku, scenario aperto: “E all’Inter c’è chi è convinto che l’arrivo di Marcus…”

"L'idea dell'Inter è quella di salutare Romelu Lukaku per rimpiazzarlo con Marcus Thuram. L'attaccante francese classe 1997 ha 4 anni in meno del centravanti belga e ha già annunciato che non rinnoverà il contratto col Borussia Monchengladbach in scadenza a giugno, quando si svincolerà a parametro zero. La concorrenza del Bayern Monaco c'è e non va sottovalutata, ma i dirigenti nerazzurri stanno facendo tutto il possibile per convincere il figlio d'arte a trasferirsi a Milano. E c'è chi sostiene che siano davvero vicini a centrare l'obiettivo. O, se preferite, a tirare fuori il coniglio dal cilindro".