Cerruti: “Inter, un fronte solo non basta. È l’anno buono per essere competitivi ovunque”

Ecco perché la squadra di Inzaghi ha il dovere di rimettersi in corsa subito anche in Europa, battendo il Benfica senza i brividi finali della primavera scorsa. Essere forti e competitivi soltanto su un fronte non può bastare a una grande squadra, quale è considerata da tutti l’Inter, visto il percorso di un anno fa in Europa e la ripartenza attuale in Italia. Malgrado l’assenza di Arnautovic, questo può essere l’anno buono per competere su entrambi i fronti. Perché non c’è nessuna coppa o Supercoppa italiana in grado di regalare la stessa soddisfazione che si prova vincendo uno scudetto, o una Champions. E l’Inter, che è stata l’ultima squadra a centrare questa doppietta nel 2010, lo sa meglio di tutti.