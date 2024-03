César Aparecido Rodrigues, ex di Inter e Lazio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Inter, ormai ad un passo dallo scudetto:

"Mi ricordo che Inzaghi prima del Covid era prima in classifica con più o meno gli stessi giocatori di adesso salvo Milinkovic-Savic. All’Inter ha tanti cambi all’altezza dei titolari che gli danno la garanzia di mantenere sempre un certo livello e concentrare. È una squadra bella unita dove non ci sono le prime donne. Nelle ultime partite ha accusato un po’ di stanchezza ma è normale, non sei più lucido come prima. La partita con l’Atletico Madrid è stata anomala, una serata storta perché hanno sbagliato tutti e farlo in una singola gara è stato troppo".